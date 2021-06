Ronald Koeman opgelucht na soap bij Barcelona: ‘De laatste weken waren intens’

Video Martens schittert opnieuw in finale voor Barcelona, Janssen en Van de Sanden winnen Duitse beker

30 mei Lieke Martens heeft na de de Spaanse landstitel en de Champions League ook nog een derde prijs met FC Barcelona Femení gewonnen. In de finale om de Copa de la Reina werd Levante vanavond met 4-2 verslagen in het Estadio Municipal Butarque in Leganés, iets ten zuiden van Madrid.