Ronald Koeman plaatst kanttekening bij ‘beste Barça in tijden’: ‘Liever ook Messi in mijn team gehad’

Ronald Koeman gaf zondag na de winst (4-2) van FC Barcelona op Real Sociedad toe dat hij liever nog Lionel Messi in zijn team zou hebben. De Spaanse topclub is voor het eerst na 17 seizoenen begonnen aan de nieuwe competitie zonder de Argentijn in de ploeg.

,,Ons spel is misschien meer collectief dan voorheen, maar ik heb toch liever ook Messi in mijn team. We hebben geen speler meer die wedstrijden in zijn eentje kan beslissen, maar nu zal het van een collectieve inspanning moeten komen”, aldus Koeman over Messi, die vanwege de slechte financiële huishouding bij Barcelona en de strikte regels van La Liga noodgedwongen moest vertrekken. De 34-jarige Argentijn maakte vervolgens de overstap naar Paris Saint-Germain.

Zonder Messi pakten de Catalanen wel gewoon de drie punten. Memphis Depay en Frenkie de Jong lieten een goede indruk achter. ,,Het is altijd belangrijk om het seizoen te beginnen met een overwinning”, zei Koeman. ,,Zeker thuis en zeker na de recente gebeurtenissen. We wilden goed voor de dag komen en winnen en dat hebben we beide gedaan.”

Bekijk hieronder de samenvatting van FC Barcelona - Real Sociedad.

Koeman was vol lof over Eric García en Memphis Depay, die hun eerste wedstrijd voor Barcelona in La Liga speelden. ,,Memphis deed het goed en had een fantastische assist. Het is goed dat we beter omgaan met vrije trappen en corners en dat we zo doelpunten maken", zei hij over zijn landgenoot. ,,Eric García was sterk aan de bal en stond verdedigend steeds op de juiste positie. Hij begon omdat hij wedstrijdritme heeft. Dat is het verschil met andere verdedigers.”

Voor het eerst sinds 7 maart 2020 mocht er weer beperkt publiek aanwezig zijn in Camp Nou. Koeman prees de steun van de 20.000 aanwezigen: ,,Vanaf het begin hebben onze supporters ons gepusht, ze stonden achter het team. Het maakt een enorm verschil. Ik ben ervan overtuigd dat ze met een positief en trots gevoel naar huis zijn gegaan. Ik denk dat dit het beste Barça in tijden was. Het was een fantastische wedstrijd in alle opzichten.”

