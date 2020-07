Ronaldinho blijft in Paraguay onder huisarrest

Chelsea moet vrezen Sheffield United mag dromen van Champions League na zege op Chelsea

20:55 Sheffield United is bezig aan een sensationeel seizoen in de Premier League. De ploeg van Chris Wilder, drie jaar geleden nog actief in de League One en vorig seizoen tweede in het Championship, mag nu dromen van de Champions League. Op Bramall Lane werd vanavond met 3-0 gewonnen van Chelsea.