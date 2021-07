Ronaldinho, Figo en Ronald de Boer: veel lachende gezichten bij duel vol legendes Barça en Real Madrid

Nieuw hoofdstuk Re­al-soap: ‘Pé­rez-ta­pes worden al jaren voor miljoenen aangeboden’

16 juli In de korte voetballoze periode is Madrid in de ban van uitgelekte opnames waarin voorzitter Florentino Pérez tekeergaat tegen alle recente sterren van Real, van Iker Casillas en Raúl tot José Mourinho en Cristiano Ronaldo. De preses, die vooralsnog niet wankelt, heeft juridische stappen aangekondigd.