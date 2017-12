Ronaldinho wil met oud-Feyenoorder Somalia en 'Braziliaanse Trump' de politiek in

Ronaldinho zou zich willen aansluiten bij de PEN-partij waarmee het rechtse congreslid Jair Bolsonaro volgend jaar de presidentsverkiezingen wil winnen. Om kans te maken op de senaat in de staat Minas Gerais, moet Bolsonaro in maart wel eerst gekozen worden tot partijleider. Oud-Feyenoorder Somalia wordt in dat geval de running-mate van Ronaldinho.



Het besluit van Ronaldinho wordt niet overal in Brazilië toegejuicht. Zijn compagnon Bolsonaro kwam in het verleden regelmatig in opspraak vanwege homofobe en vrouwonvriendelijke uitspraken. Zelf noemt hij zich de Braziliaanse Donald Trump. De landelijke verkiezingen in Brazilië zijn in oktober.



Ronaldinho zou niet de eerste gewezen topvoetballer uit Brazilië zijn die de politiek in gaat. Romário maakte deel uit van de Socialistische Partij in de Senaat namens de staat Rio de Janeiro en is tegenwoordig lid van Podemos.