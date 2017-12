Ronaldo: Barcelona behandelt Brazilianen slecht

Napoli sluit 2017 af als leider in Serie A

29 december Koploper Napoli heeft zijn laatste wedstrijd in 2017 winnend afgesloten. In Crotone won de koploper uit de Serie A met 1-0 van de nummer achttien. Napoli heeft door de zege 48 punten. Dat zijn er vier meer dan Juventus dat zaterdag in actie komt bij Hellas Verona.