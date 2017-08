Ronaldo bijt van zich af met wondergoal

Ronaldo was goed voor de 2-1, wat tevens de ruststand was. Namens Fiorentina opende Jordan Veretout de score na vier minuten waarna Borja Mayoral, na voorbereidend werk van Ronaldo, drie minuten later alweer de gelijkmaker noteerde. Na de pauze werd niet meer gescoord.



Van de vijf wedstrijden zonder Ronaldo, heeft Real er inmiddels twee achter de rug. De return tegen Barcelona en de eerste competitiewedstrijd tegen Deportivo La Coruña werden allebei gewonnen. De Madrilenen missen Ronaldo nu nog in de competitieduels met Valencia, Levante en Real Sociedad.



,,We weten dat hij zoiets kan'', zei trainer Zinedine Zidane over het doelpunt van zijn grootste vedette. ,,Daarom zijn we ook zo blij met hem.''