Ronaldo brengt met twee goals zakelijk Juve stap dichter bij de titel

Juventus heeft in de Serie A de landstitel binnen handbereik. De koploper, met verdediger Matthijs de Ligt in de gelederen, versloeg op eigen veld nummer 4 Lazio met 2-1. Met nog vier competitieronden te gaan, koestert de ploeg van trainer Maurizio Sarri nu een voorsprong van 8 punten op nummer 2 Internazionale, dat zondag op 2-2 bleef steken bij AS Roma.

Cristiano Ronaldo was weer eens de grote man bij de titelverdediger. De Portugese vedette scoorde na de rust twee keer en bracht daarmee zijn competitietotaal op dertig goals. Rivaal Ciro Immobile van Lazio was eveneens trefzeker en staat nu ook op dertig doelpunten. De strijd om de topscorerstitel in de Serie A gaat derhalve nog wel even door.

Juventus, dat eerder dit seizoen in Rome met 3-1 verloor van Lazio, was in de beginfase al dicht bij een voorsprong. De kopbal van Alex Sandro, uit een voorzet van De Ligt, belandde op de paal. Na de rust nam de thuisclub alsnog snel afstand van Lazio, dat lange tijd de belangrijkste rivaal was van Juventus, maar in de laatste vijf competitieduels slechts 1 puntje pakte.

Volledig scherm © AP

Ronaldo mocht eerst in de 51ste minuut aanleggen na een handsbal van Lazio-verdediger Bastos. Hij maakte vanaf elf meter geen fout, 1-0. Het was de twaalfde keer dat de 35-jarige aanvaller dit seizoen een strafschop in de Serie A benutte. Drie minuten later scoorde Ronaldo opnieuw, uit een snelle counter waarin Paulo Dybala zich niet zelfzuchtig toonde: 2-0.

Lazio kon daarna niet veel meer uitrichten. De Nederlander Djavan Anderson werd bij de bezoekers in de 66e minuut gewisseld. Land- en clubgenoot Bobby Adekanye mocht in dezelfde minuut invallen.

In de 83e minuut verzilverde Immobile nog wel een strafschop. Ook voor hem was het zijn twaalfde treffer dit seizoen in de Serie A van elf meter. Met Ronaldo en Giuseppe Signori (Lazio, seizoen 1995-1996) deelt Immobile nu het recordaantal goals uit een strafschop in één seizoen in de Serie A.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AP