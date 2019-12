Ronaldo in Dubai wel de beste ter wereld

Liverpool dendert door in wéér duel met controver­si­eel VAR-mo­ment

20:07 Liverpool heeft wederom geen steek laten vallen in de Premier League-titelstrijd. Met Georginio Wijnaldum en jubilaris Virgil van Dijk in de basis werd er gewonnen van Wolverhampton Wanderers (1-0), ook al ging dat niet gemakkelijk of zonder controverse.