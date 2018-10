Ronaldo klaar om te spelen tegen Udinese

Volgens zijn trainer Massimiliano Allegri 'gaat het goed met Ronaldo en is hij klaar om weer te spelen.' Ronaldo ontbrak deze week in de Champions League vanwege een schorsing en gaf ook aan dat hij niet uitkwam voor het Portugese nationale elftal.



In Amerika werd afgelopen week een aanklacht tegen Ronaldo ingediend door Kathryn Mayorga. De vrouw zegt in 2009 verkracht te zijn door de voetballer. Ronaldo ontkent de beschuldiging, maar de politie onderzoekt de zaak.



,,Het is een lastig moment voor hem, maar hij heeft sterke schouders. Ik zie dat hij de rust zelve is tijdens de training", vertelt Allegri.