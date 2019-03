Ronaldo mag spelen tegen Ajax: geen schorsing

Ronaldo krijgt net als Diego Simeone, de coach van Atlético Madrid die in de heenwedstrijd tegen Juventus hetzelfde gebaar maakte, een boete van 20 duizend euro voor het obscene gebaar. Dat betekent dat de superster van Juventus gewoon mee kan doen in de kwartfinales tegen Ajax, die op 10 en 16 april worden afgewerkt.



Mede door de straf die Simeone eerder kreeg, maakte Juventus zich vooraf niet al te veel zorgen over de afloop van de tuchtzaak in Nyon. Volgens Juventus-directeur Pavel Nedved moest de provocatie de Portugees niet al te zwaar worden aangerekend. ,,Zoiets gebeurt op het veld’', zei de voormalig Tsjechisch international. ,,Hij deed dat omdat hij in Madrid was beledigd door de fans van Atlético.’’