Ronaldo mist training en ontbreekt mogelijk in duels Nations League

,,Onze aanvoerder heeft een infectie in zijn rechtervoet en wordt momenteel behandeld met antibiotica”, aldus de Portugese voetbalbond. Ronaldo deed alleen krachttraining. Woensdag ontbrak de aanvaller van Juventus ook al op het veld.

Portugal neemt het zaterdag thuis op tegen Kroatië en wacht drie dagen later een uitwedstrijd in Zweden. Vorig jaar won Portugal de Nations League door Oranje in de finale met 1-0 te verslaan.