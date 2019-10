Ronaldo redt Juve in blessuretijd tegen tien man Genoa

Juve speelde geen sterke wedstrijd. Genoa viel soms brutaal aan in het Allianz Stadium. De Turijnse kampioen had geluk dat Francesco Cassata in de 51ste minuut na vasthouden zijn tweede gele kaart kreeg van arbiter Antonio Giua. In de 37ste minuut kneep de scheidsrechter een oogje dicht toen Daniele Rugani een doorgebroken Genoa-speler neerhaalde. Eén minuut daarvoor had Leonardo Bonucci Juve koppend op voorsprong gebracht. Nog voor de rust tekende Christian Kouamé voor de gelijkmaker.