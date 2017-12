Ronaldo schiet Real naar wereldbeker voor clubs

Het is de derde keer dat Real Madrid dit prestigieuze toernooi wint. In 2014 en 2016 mocht de Koninklijke zich ook al de beste club ter wereld noemen. Overigens was Ronaldo vorig jaar ook de grote man in de finale. Toen met een hattrick.



Eerder op de dag greep de Nederlandse trainer Henk ten Cate naast de derde prijs op het WK in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij verloor met Al-Jazira met ruime cijfers van het Mexicaanse Pachuca (1-4).



Real Madrid is de eerste club die het is gelukt het WK twee keer op rij te winnen.