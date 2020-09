Ronaldo slecht grens van honderd: de Portugese doelpuntenmachine ontleed

Geen enkele Europeaan scoorde vaker in dienst van zijn land als Ronaldo. De onstopbare doelpuntenmachine mocht al 101 keer juichen, net zo vaak als de Franse topscorer Thierry Henry (51 goals) en Oranje-topschutter Robin van Persie (50 goals) bij elkaar opgeteld. Wereldwijd gezien is de Iraanse ex-spits Ali Daei de eerste en direct laatste speler op wie Ronaldo kan jagen. Daei maakte tussen 1993 en 2006 liefst 109 goals in het shirt van Iran. Ook de strijd met zij eeuwige rivaal lijkt hij in zijn voordeel te hebben beslist. Lionel Messi was namens Argentinië zeventig keer trefzeker en lijkt Ronaldo niet meer in te kunnen halen.