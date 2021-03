Ronaldo zit Iraanse topscorer aller tijden op de hielen: nog 7 goals nodig voor record

Het schema van Portugal biedt genoeg kansen voor Ronaldo om het waanzinnige aantal van 109 doelpunten te bereiken. De ploeg van Fernando Santos speelt in de WK-kwalificatieduels de komende anderhalve week tegen Azerbeidzjan, Servië en Luxemburg, de respectievelijke 108, 30 en 98 van de FIFA-wereldranglijst. Portugal staat op de vijfde plek. In september 2020, na zijn 100 en 101ste interlandgoal (tegen Zweden 0-2 zege) sprak de Portugees al eens over de mijlpaal van Daei: ,,Dat record is zeker een doel. Ik bekijk het stap voor stap, zonder dat het een obsessie wordt”, zei hij na de overwinning in Stockholm. Na dat duel maakte hij in de oefeninterland tegen Andorra (7-0 zege) zijn 102de treffer.

Daei maakte in drie kalenderjaren ook meer doelpunten dan Ronaldo's beste jaar. In zijn productiefste seizoenen trof hij 22 (1996), 20 (2000) en 17 (2004) keer het doel. Het meest succesvolle jaar van de Portugees bij de nationale ploeg was 2019, toen hij in 10 wedstrijden 14 keer scoorde. Op WK's staat de Juventus-aanvaller wel enorm in het voordeel. De sterspeler maakte 7 treffers in 17 duels (plus 2 assists), terwijl de Iraniër in 5 wedstrijden niet verder kwam dan 1 magere assist.