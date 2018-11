Rooney genoot van afscheid: ‘Engelse ploeg heeft mooie toekomst’

Rooney kwam in de oefenwedstrijd tegen de Verenigde Staten (3-0 winst) in de 58ste minuut als invaller in het veld en genoot het laatste half uur volop.

,,Dit was een geweldige manier om mijn internationale loopbaan te beëindigen. De jongens speelden geweldig. Helaas lukte het me niet te scoren, maar ik zal deze avond niet snel vergeten’', aldus Rooney. ,,Mijn tijd is geweest. Ik kan nu lekker achterover leunen. De Engelse ploeg is in goede handen met bondscoach Gareth Southgate en heeft met veel talenten een mooie toekomst. Dat heb ik deze week zelf van dichtbij kunnen zien.’'

Voor de wedstrijd werd Rooney al geëerd voor het feit dat hij zich met 53 doelpunten in 120 interlands topscorer aller tijden mag noemen van Engeland. Dat aanvoerder Harry Kane (25) degene was die hem de bijbehorende prijs overhandigde, is volgens Rooney geen toeval.

,,Ik heb het hem zelf gevraagd, omdat ik zeker weet dat hij mijn doelpuntenrecord gaat verbreken”, verklaarde Rooney, die in 2003 debuteerde voor Engeland en vorig jaar stopte als international. ,,Ik kijk er naar uit om de prijs over een jaar of tien aan hem te mogen geven.”

Kane scoorde tot op heden negentien keer in 34 interlands voor Engeland.

