Rooney noemt druk op spelers om salaris in te leveren schandalig

De Premier League-clubs zetten druk op hun spelers en trainers om in te leveren. In een conference call met alle aanvoerders en trainers lieten hun werkgevers blijken dat ze gezamenlijk mogelijk tot 1,25 miljard verlies zullen lijden.

Een akkoord kwam er gisteren niet. De aanvoerders uit de Premier League, verenigd in de spelersvakbond PFA, en de trainers zijn er met de clubleiders niet uitgekomen over besparingen van minstens dertig procent op de lonen. De Premier League, de vereniging waarbij alle PL-clubs betrokken zijn, wilde vooral duidelijk maken waarom ze op salarisvermindering aansturen: in het worstcase-scenario - als er dit seizoen niet meer wordt gevoetbald - dreigt een verlies tot 1,25 miljard euro. Daarvan is het leeuwendeel (800 miljoen euro) afkomstig van misgelopen tv-gelden. Als spelers dertig procent van hun loon afstaan, zou dat gat financieel gedicht kunnen worden.

De videoconference verliep gisteren chaotisch met meer dan vijftig vertegenwoordigers van Premier League-clubs, vaak de aanvoerder en de trainer. Bij elke club zijn de contracten anders gestructureerd. Het was niet de bedoeling van de Premier League om nu al een akkoord te bereiken. Eerder om een aantal cijfers te communiceren. De aanvoerders van de clubs zouden liever niet inleveren, maar wel dertig procent van hun salaris afdragen aan de NHS, de Engelse gezondheidszorg. Volgens de spelersvakbond PFA betekent salarisverlaging ook dat er minder belastinggeld in de schatkist komt. ,,De voorgestelde salarisverlaging van 30 procent betekent dat er 500 miljoen pond minder wordt betaald, maar ook dat er daardoor 200 miljoen pond minder aan belastinggeld binnenkomt”, aldus de PFA. ,,Welk effect heeft dit op de nationale gezondheidszorg?”

Rooney noemt het een schandaal

Wayne Rooney, is het niet eens met de publieke druk die wordt uitgeoefend op profvoetballers. ,,Hoe het de afgelopen dagen is gegaan is een schande”, zei Rooney tegen de Sunday Times.

De Britse minister van Gezondheidszorg Matt Hancock had afgelopen week gezegd dat de spelers in de Premier League moesten afzien van een deel van hun salaris en de Premier League maakte bekend dat de clubs gesprekken voerden over een salariskorting van 30 procent.

,,Ten eerste, de minister... was hij zo wanhopig om de aandacht af te leiden van de wijze waarop de regering deze pandemie aanpakt?”, reageerde Rooney, momenteel aanvoerder van Derby County dat uitkomt in het Championship, het tweede niveau in Engeland. ,,Het komt over alsof het de schuld van de spelers is. Om hen vervolgens in een hoek te duwen waar ze de rekening moeten oppakken voor het verlies aan inkomsten. Zij zijn gemakkelijke doelwitten.”

De komende dagen zijn er meer meetings gepland. Gisteren riep Liverpool-captain Jordan Henderson nog op zijn collega-aanvoerders uit de Premier League om de zorg in Engeland bij te staan.

