Rooney redt punt voor Everton in derby bij Liverpool

Liverpool-trainer Jürgen Klopp koos voor een opstelling zonder vaste basisspelers als Georginio Wijnaldum, Emre Can, Philippe Coutinho en Roberto Firmino. Dit zorgde voor veel onbegrip bij het trouwe publiek op Anfield, waar de thuisploeg desondanks de veel betere partij was tegen het behoudend spelende Everton van de nieuwe trainer Sam Allardyce.

Mohamed Salah bracht Liverpool drie minuten voor rust op voorsprong in een eentonige eerste helft, waarin Everton betonvoetbal speelde en met lange ballen loerde op een snelle uitbraak. De Egyptenaar kwam met een knappe beweging even los van zijn directe tegenstander Cuco Martina en krulde de bal met zijn verfijnde linkerbeen in de verre kruising: 1-0. Het was voor Salah alweer zijn dertiende competitietreffer van dit seizoen, waarmee hij nu weer een doelpunt meer heeft dan Tottenham Hotspur-spits Harry Kane.

Rooney redt punt

Salah werd halverwege de tweede helft naar de kant gehaald door Klopp en dat gaf Everton het geloof dat er nog iets te halen viel op Anfield, zo'n 1500 meter van het eigen Goodison Park. Everton-aanvoerder Wayne Rooney gaf in de 77ste minuut een dieptepass op spits Dominic Calvert-Lewin, die naar de grond werd getrokken door Liverpool-verdediger Dejan Lovren: penalty. Rooney ging zelf achter de bal staan en schoot deze, dwars door het midden, overtuigend binnen: 1-1. Het was voor het eerst in dertig jaar tijd dat Everton weer eens een penalty kreeg op Anfield. Rooney speelde zijn eerste Merseyside-derby in 13 jaar en 313 dagen. Het was zijn eerste goal namens Everton tegen Liverpool.