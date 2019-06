Rooney scoort nu ook in MLS vanaf eigen helft

Na een corner van Orlando City kwam de bal in de tiende minuut met een beetje fortuin voor de voeten van Rooney, die keeper Brian Rowe iets te ver voor zijn doel zag staan en niet twijfelde. Enkele seconden later lag de bal in het doel.

Het was voor Rooney, all-time topscorer van Manchester United en de nationale ploeg van Engeland, al de derde keer in zijn carrière dat hij van grote afstand scoorde. De eerste keer was op 22 maart 2014 tijdens West Ham United - Manchester United. David Beckham applaudisseerde op de hoofdtribune van Upton Park, maar deze goal was net voorbij de middenlijn.



Daarom deed Rooney op 30 november 2017 maar een nieuwe poging, opnieuw tegen West Ham United. Na het uitkomen van West Ham-keeper Joe Hart viel de bal perfect voor zijn voeten en nam hij de bal vol op zijn wreef. Vanaf 54 meter viel de bal perfect in het doel, waarmee hij in de 4-0 zege op West Ham United zijn enige hattrick voor Everton maakte.