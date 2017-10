Rooney vijftien jaar na doorbraak onder druk bij supporters Everton

De kritiek op zijn spel is inmiddels bekend. ,,Rooney is te traag en te zwaar. Hij heeft geen motivatie meer en kan niet meer mee op dit niveau." Het zijn de geluiden die al jaren klinken, ook toen hij ploeterde met zijn conditie en vorm in dienst van Manchester United en Engeland. Ook over zijn positie binnen de ploeg van trainer Ronald Koeman is de afgelopen maanden al veel gezegd en geschreven. Rooney speelde sinds zijn terugkeer bij Everton al als diepste spits, linksbuiten/linkshalf en spelverdeler 'op tien'. Daar heeft de inmiddels 31-jarige Rooney echter concurrentie van twee andere zomeraanwinsten: Davy Klaassen (die voor 24 miljoen overkwam van Ajax) en Gylfi Sigurðsson (die voor 49 miljoen overkwam van Swansea City). Twee kapiteins op een schip is al lastig, maar met drie wordt het helemaal een chaos. Dat was duidelijk te zien in de wedstrijden dat de drie grote zomeraanwinsten samen op het veld stonden. Klaassen werd al snel geslachtofferd door Koeman. De voormalig aanvoerder van Ajax speelde pas 189 minuten in de Premier League en kwam in tien optredens (in alle competities) nog niet tot scoren. Zijn situatie bij Everton is zorgelijk. 'Waar is het fout gegaan voor Davy Klaassen bij Everton?' vroeg Sky Sports zich al af. Sigurðsson scoorde pas één keer in zijn eerste tien duels voor The Toffees en heeft de harten van het publiek op Goodison Park nog lang niet veroverd.