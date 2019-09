Roord helpt Arsenal met goal aan benauwde zege bij competitiestart

VideoArsenal is goed begonnen aan het nieuwe seizoen in de FA Women's Super League. De titelverdediger in de Engelse vrouwencompetitie boekte op Meadow Park in Borehamwood een benauwde 2-1 zege op stadgenoot West Ham United.

Arsenal moest het bij de start van het seizoen doen zonder spits Vivianne Miedema, die herstellende is van een hamstringblessure. Miedema werd vorig seizoen topscorer (met 22 goals in 20 duels) en verkozen tot PFA Player of the Year, maar vandaag moest coach Joe Montemurro een variant verzinnen zonder zijn makkelijk scorende spits. Daardoor doken nieuwkomer Jill Roord en Daniëlle van de Donk (begonnen aan haar vijfde seizoen in Londen) regelmatig op in de spits bij The Gunners.

Arsenal kwam na een klein kwartier op voorsprong via Engels international Beth Mead, die hard binnenschoot op aangeven van Lisa Evans. In de 41ste minuut behield Mead zelf knap het overzicht en gaf ze de bal goed breed op Jill Roord, die de bal koeltjes in de hoek schoot: 2-0. De 22-jarige middenvelder kwam afgelopen zomer over van Bayern München en maakte in de voorbereiding direct een goede indruk, met onder meer een hattrick in de 6-0 zege op Tottenham Hotspur.

Barclays FA Women's Super League on Twitter 💪 Strong play by @bmeado9... 💥 And a sweet debut finish from @JillRoordNL! @ArsenalWFC are picking up from where they left off last season! https://t.co/WPu01MEnWf

Een minuut na rust kreeg Daniëlle van de Donk een enorme kans om ook haar eerste goal van het seizoen te maken, maar de 28-jarige middenvelder schoot de voorzet van Lisa Evans van dichtbij over het doel. Kort daarna liet Van de Donk ook een goede kopkans onbenut. Die missers kwamen Arsenal even later duur te staan, want in de 58ste minuut kopte West Ham-spits Martha Thomas fraai binnen voor de 2-1.



In de 79ste minuut maakte West Ham United zelfs bijna gelijk, maar de bal ging tegen de paal. In blessuretijd raakte West Ham United uit een indirecte vrije trap ook nog de lat, maar Arsenal hield stand en begon het seizoen met een benauwde zege. Tessel Middag, die vorig seizoen niet in actie kwam vanwege een zware knieblessure, deed 56 minuten mee bij West Ham United.

Volgende week tegen Groenen

Arsenal speelt komende donderdag de uitwedstrijd bij Fiorentina in de eerste ronde van de Champions League. Op maandag 16 september wacht vervolgens de competitiewedstrijd bij Manchester United. De nieuwe club van Jackie Groenen begon de competitie gisteren met een 1-0 nederlaag tegen Manchester City voor 31.000 toeschouwers in het Etihad Stadium.

Everton begon het seizoen met een 0-1 overwinning op bezoek bij Birmingham City. Middenvelder Inessa Kaagman werd in de 71ste minuut vervangen, de van Ajax overgekomen verdediger Kika van Es viel kort voor tijd in.

Volledig scherm Jill Roord schiet koeltjes de 2-0 binnen voor Arsenal. © BSR Agency