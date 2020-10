Roord verkozen tot beste speelster van de maand in FA Women's Super League

Roord kwam in haar eerste seizoen bij Arsenal tot twee competitiegoals, nadat ze kort na het WK 2019 nog debuteerde met een hattrick in de 6-0 oefenzege op Tottenham Hotspur. Na haar goede start van dit seizoen was Roord ook matchwinner voor Oranje in de uitzege bij Rusland (0-1) in de EK-kwalificatie, maar ze viel in die wedstrijd wel uit met een lichte knieblessure. De afgelopen vier wedstrijden deed ze daarom niet mee bij Arsenal.



Jackie Groenen werd verkozen tot beste speelster van speelronde 3 in de FA Women's Super League. Ze speelde afgelopen zondag een sterke wedstrijd voor Manchester United, dat met 3-0 won van Brighton & Hove Albion.