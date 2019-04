Rose snapt niets van lage boetes voor racisme: ‘Dat geef ik uit op avondje stappen’

Rose was begin vorige week net als zijn teamgenoten Raheem Sterling en Callum Hudson-Odoi weer het slachtoffer van racistische geluiden vanaf de tribunes in Montenegro, waar Engeland met 1-5 won. ,,Ik had dit al eens eerder meegemaakt in Servië, dus ik was er al op voorbereid. Ik zag en hoorde het al vroeg in de wedstrijd gebeuren, maar ik heb het van me afgezet. Ik weet dat drie punten niet belangrijk zijn als er zulke dingen gebeuren op de tribune, maar ik wilde gewoon winnen en zo snel mogelijk weg daar,” blikt Rose terug op die vervelende avond in Podgorica.



De Engelse bondscoach Gareth Southgate hoorde pas na afloop van de racistische uitingen vanaf de tribunes. ,,Hij gaf aan dat hij ons volledig steunt als we de volgende keer van het veld aflopen, iets wat Mauricio Pochettino (coach Tottenham Hotspur, red.) ook al heeft aangegeven. ,,Ik was erg blij om dat te horen.”