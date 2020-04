Roy Keane: Spelers bij topclubs moeten korten op salaris niet accepteren

De berichten volgden elkaar de afgelopen weken in rap tempo op. Spelers van topclubs als FC Barcelona en Juventus lieten weten af te zien van een deel van hun salaris. In Engeland ging de selectie van Arsenal als eerste van de ‘grote zes’ in de Premier League overstag, al houden drie spelers (onder wie naar verluidt Mesut Özil) voorlopig hun poot stijf. Zij willen geen overhaaste beslissing nemen en eerst de financiële gevolgen van de coronacrisis afwachten.

,,Het idee dat spelers moreel verplicht zijn om een deel van hun salaris in te leveren, is onzinnig. Het is puur aan de voetballer zelf. Wie ervoor kiest om dat te doen, mag dat doen, maar laat je niet onder druk zetten door de media of door een club met een steenrijke eigenaar.”



,,Deze miljardairs zijn zelf meedogenloos”, gaat de 48-jarige Ier verder. ,,Zij zijn de eersten om je te vertellen ‘dit is een zakelijke wereld jongens, zo werkt het nu eenmaal’. Ik heb al die verhalen weleens gehoord, daar sla ik geen acht meer op.”



Keane benadrukt dat het hem alleen gaat om de grote clubs, waar genoeg geld in kas is. ,,Het is duidelijk dat de clubs in de lagere divisies hoge offers moeten brengen. Maar tegen spelers die onder contract staan bij een topclub met een rijke eigenaar zeg ik: blijf bij je standpunt.”