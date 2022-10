Royal Antwerp FC moet pas op de plaats maken na nederlaag tegen koploper Racing Genk

Royal Antwerp FC moet voorlopig een pas op de plaats maken in de Belgische Eerste Klasse. De ploeg van trainer van Mark van Bommel verloor zondag op de Bosuil de topper tegen Racing Genk met 1-3. Door de nederlaag is de achterstand op de lijstaanvoerder opgelopen tot vier punten.

Geen meetmoment, maar een tussenexamen. Zo noemde Mark van Bommel het treffen van Royal Antwerp FC met Racing Genk, niet alleen de koploper, maar ook een van de best voetballende ploegen van België. ,,Een meetmoment is zoals een proefwerk”, vertelde de Limburger in de aanloop van de topper in de Jupiler Pro League. ,,Als je verliest, ben je gezakt. Zo is het niet.”

Voor een tussenexamen wordt doorgaans wel een cijfer gegeven. Na de 3-1 nederlaag tegen de koploper kan dat onmogelijk een ruime voldoende zijn. Ook al was Van Bommel na afloop tevreden over het vertoonde spel en had hij een goede wedstrijd gezien, hij stond wel met lege handen. ,,Ja, door gebrek aan efficiëntie”, stelde de oud-international.

Mindere maand

De dreun in Deurne past in de mindere maand die de ploeg uit Antwerpen heeft. Vorige week ging het na een beroerde opening al hard onderuit tegen Standard Luik (0-3), daarvoor verloor het met 1-2 van laagvlieger VV Kortrijk.

Antwerp-spits Vincent Janssen (links) beseft dat hij een grote kans heeft laten liggen. Samuel Vines baalt met hem mee.

Het is een hard gelag voor Van Bommel, die deze zomer door sportief directeur Marc Overmars juist was aangesteld om de club voor het eerst in 65 jaar weer kampioen van België te maken. Daarvoor haalde Paul Gheysens, de steenrijke eigenaar, alles uit de kast. Niet alleen werden Belgische topspelers als Toby Alderweireld en Radja Nainggolan uit het buitenland gehaald, ook trok het voor veel geld Oranje-international Vincent Janssen aan.

Geen verschil maken

Net als Calvin Stengs (ex-AZ) en Jurgen Ekkelenkamp (oud-Ajax), de twee Nederlanders die deze zomer ook door Overmars werden gecontracteerd, stond Janssen in de basis tegen Racing Genk. Het verschil kon hij echter niet maken als diepte spits in de sfeervolle arena van Antwerpen. Drie minuten voor rust scoorde de oud-aanvaller van onder meer Almere City en AZ weliswaar zijn achtste goal van het seizoen. Maar dat was op het moment dat Racing Genk al verdiend op 2-0 voorsprong stond, na treffers van Bryan Heynen en Paul Onuachu.

Quote Ik ben juist blij dat Vincent Janssen teleurge­steld was, toen ik hem wisselde Mark van Bommel, Trainer Royal Antwerp FC

Het zorgde voor een hoop frustratie bij Janssen, die allerminst blij dat hij een kwartier voor tijd werd gewisseld. Dat zag ook Van Bommel, die tegen Racing Genk zijn eerste thuisnederlaag leed. ,,Ik ben juist blij dat hij teleurgesteld was. Dat moet iedere speler zijn die eruit wordt gehaald. Maar ik vond Vincent zeker niet slecht spelen. Sterker nog, ik vond hem uitstekend spelen. Ik wilde alleen wat frisheid in de ploeg brengen.”

Tik

De wissel deed niet waar hij op hoopte. Janssen had het veld nog niet verlaten of Onuachu, de sterke Nigeriaan van Racing Genk, maakte zijn tweede goal van de middag. Daarmee gooide hij de wedstrijd definitief in het slot. Dat zijn ploeg een tik heeft gehad, kon Van Bommel niet omheen. Maar de Limburger, die nog wel tweede staat, maar ondertussen Club Brugge en Union in zijn nek voelt, weigerde te geloven dat de titelstrijd nu al voorbij is. ,,We staan slechts vier punten achter.”

Van paniek is dan ook zeker geen sprake, meent Van Bommel. Volgens de oud-PSV’er moet je ook niet naar de laatste vijf wedstrijden kijken, waarin zijn ploeg slechts zes punten bij elkaar sprokkelde, maar naar het grotere geheel. ,,Van de 42 punten hebben we dit seizoen er 33 behaald. Dat kun je niet zeggen dat we het slecht doen.”

Oranje-international Vincent Janssen had een moeilijke middag tegen Racing Genk.