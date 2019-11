Royal Antwerp in blessuretijd naast AA Gent

Het kostte AA Gent de tweede plaats in de Jupiler Pro League. Standard Luik, dat zaterdag met 2-1 bij Eupen won, heeft een punt meer. Koploper Club Brugge won vrijdagavond al van Oostende.



Royal Antwerp en Gent hadden elkaar donderdag in een inhaalduel ook al getroffen. Toen won Antwerp in de eigen Bosuil met 3-2. Vier dagen later leek AA Gent lange tijd op weg naar revanche. Roman Jaremtsjoek zette de thuisploeg al in de dertiende minuut op voorsprong. Royal Antwerp, met Wesley Hoedt in de verdediging, zette er weinig tegenover. Wel pakte de ploeg zes gele kaarten. Het doelpunt van Gano viel uit de enige uitgespeelde kans voor de gasten, die vierde staan.