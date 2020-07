Rüdiger over Duitsland op EK: ‘Beschouw ons niet als favoriet’

,,Om eerlijk te zijn, ik beschouw ons niet als de favoriet. Er zijn een paar teams gewoon verder”, zegt de verdediger van Chelsea op de website van de Duitse voetbalbond. ,,We hebben een heleboel talentvolle jonge spelers. Voor ons is het geen slechte zaak dat het toernooi met een jaar is uitgesteld. Niklas en Leroy zullen dan beschikbaar zijn. We moeten afwachten hoe we er volgend jaar voor staan.”

Met Chelsea staat Rüdiger zondag in de halve finale van de FA Cup (tegen Manchester United), terwijl de ploeg in de Premier League strijdt voor een Champions League-ticket. ,,We zijn op de goede weg, maar er wachten nog twee moeilijke duels, tegen Liverpool en Wolverhampton. Het positieve is dat we het geheel in eigen hand hebben. Niet veel mensen zullen hebben gedacht dat we in deze fase van het seizoen op de derde plaats zouden staan”, denkt Rüdiger.