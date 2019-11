Rummenigge stelt Lewandowski nieuw doel: ‘Hij kan 40 goals maken’

,,Ik heb altijd gedacht dat het record van Gerd Müller voor eeuwig zou blijven staan, maar Robert Lewandowski is de eerste speler die naar mijn mening werkelijk in staat is dat record in gevaar te brengen”, aldus de baas van Bayern München. Müller, bijgenaamd ‘Der Bomber’, maakte er in het seizoen 1971/72 zijn recordaantal van 40 competitietreffers namens Bayern München.



Lewandowski vestigde zaterdag al twee nieuwe records in de Bundesliga. De 31-jarge spits van Bayern München trof als eerste speler elf duels op rij doel in de hoogste voetbalklasse van Duitsland. Hij opende de score en maakte ook de 3-0 in de met 4-0 gewonnen wedstrijd tegen zijn oude club Borussia Dortmund. Het was alweer zijn zestiende competitietreffer van dit seizoen. Daarmee verbeterde hij een record van Müller, die in de eerste elf duels van het seizoen 1968/1969 vijftien keer scoorde voor de club uit München. In totaal staat Lewandowski dit seizoen al op 23 doelpunten in 18 wedstrijden.