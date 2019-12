Rusland kan mogelijk wel 'neutraal' naar WK voetbal 2022

Die maatregel is het logische gevolg van de sancties die het WADA Rusland heeft opgelegd. Het land is de komende jaren niet welkom op Olympische Spelen en WK's van sporten die de WADA-antidopingcode hebben onderschreven, zoals wereldvoetbalbond FIFA.

Het is de FIFA die beslist in dit geval, zei Taylor. ,,Zij kunnen in overleg met het WADA besluiten of er een team met Russen deelneemt. Maar er zal geen vlag worden getoond of volkslied worden gespeeld.”