Russische captain slaat terug naar Oekraïense collega’s: ‘Jullie zitten op jullie konten in Engelse herenhuizen’

Andriy Yarmolenko, speler van West Ham United, riep net als enkele andere Oekraïense internationals zijn Russische collega’s op om zich openlijk uit te spreken tegen de oorlog die momenteel aan de gang is. Om zeker ook de aandacht van de Russische captain Artem Dzyuba te trekken, verwees Yarmolenko nog eens naar een sekstape van Dzyuba die uitlekte in 2020. ,,Ik weet dat sommigen van jullie graag jullie ballen tonen voor de camera. Wel, dit is het moment om ze te tonen in het échte leven.”