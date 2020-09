Ruzie met fan kost HSV-verdediger Leistner drie duels schorsing

De 30-jarige Leistner, die nieuw is bij HSV en voorheen bij Dynamo Dresden speelde, zegt dat de supporter hem ernstig beledigde. ,,We zien dit als ernstig sportief wangedrag", aldus Hans Lorenz van de Duitse voetbalbond.

Leistner was na het voorval uit voorzorg al in quarantaine gezet, omdat hij geen mondkapje droeg toen hij de tribune op stormde. HSV begint de competitie in de tweede Bundesliga vrijdag tegen Fortuna Düsseldorf.