Sadio Mané en Leroy Sané na slaande ruzie weer samen op het veld bij Bayern München

Met samenvatting Nathan Aké walst met Manchester City over het Bayern München van Matthijs de Ligt heen in Champions League

Matthijs de Ligt heeft na een rampavond met Bayern München in Manchester volgende week woensdag een wonder nodig om dit seizoen nog met zijn eerste Champions League-beker aan de haal te gaan. Het Manchester City van Pep Guardiola en Nathan Aké profiteerde optimaal van het Duitse geklungel in de eerste duel in de kwartfinale: 3-0.