Salah alom geprezen, maar kan hij tippen aan Messi en Ronaldo?

Door Tim Reedijk



Op gebied van het opvijzelen van zijn reputatie heeft Salah in elk geval de grootste stappen doorgemaakt. In juni 2017 tekende hij voor 42 miljoen euro bij Liverpool, maar daar hield niemand er rekening mee dat hij een krap jaartje later ook maar enigszins in de schaduw van Ronaldo of Messi zou staan. Salah maakte in 51 officiële wedstrijden 44 doelpunten en gaf 16 assists, duizelingwekkende cijfers waarmee hij zich kan meten met de absolute wereldtop.



Kevin Strootman gaf het voor de halve finales van de Champions League nog aan: ook bij AS Roma zag iedereen zijn ongekende potentie. Maar waar het hem daar aan ontbrak, was het daadwerkelijk verzilveren van dat eindeloze aantal kansen dat hij creëerde. Daar heeft hij in een paar maanden definitief mee afgerekend. Salah wordt op handen gedragen in Liverpool, wordt daar inmiddels gezien als een maatschappelijke bruggenbouwer en nadert in zijn geboorteland de status van het opperwezen.