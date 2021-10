Salah schittert voor Liverpool in sprankelende topper tegen Manchester City

VideoLiverpool heeft op Anfield in een sprankelende topper tegen kampioen Manchester City (2-2) verzuimd om de koppositie in de Premier League over te nemen van Chelsea.

Volledig scherm Mohamed Salah zet Liverpool na een geweldige dribbel op voorsprong. © EPA Door Geert Langendorff



Mohamed Salah kreeg Manchester City bijna in zijn eentje op de knieën. Met een assist en een individuele actie hielp hij Liverpool tweemaal aan een voorsprong. Een zege, waarmee de Reds bij het ingaan van de interlandperiode aan kop van de Premier League zouden zijn gekomen, zat er net niet in. Manchester City knokte zich naar een remise, na bijna de prijs te hebben betaald voor het ontbreken van een goalgetter.



,,Toon lef”, schreeuwde Klopp in de eerste helft naar zijn spelers. Zijn frustratie langs het veld van Anfield volgde op een dominante fase van Manchester waarin Liverpool nauwelijks aan de bal kwam. De kloof in klasse ontging Roy Keane in de studio van Sky Sports evenmin. ,,Alsof een team uit een lagere divisie het in de FA Cup opneemt tegen een ploeg uit de Premier League”, stelde de voormalige middenvelder vast.

Keane had ongetwijfeld één specifiek moment in gedachte. Bernardo Silva dribbelde langs vijf spelers van Liverpool. Toen Virgil van Dijk zich als laatste gewonnen moest geven en de bal in de voeten van Phil Foden belandde, leek een doelpunt onvermijdelijk. Gelukkig voor Liverpool lette keeper Alisson goed op. Het lage schot van de international van Engeland pareerde hij vakkundig.

Volledig scherm © EPA

Plaag

Foden, die net als Silva in een bloedvorm stak, vormde continu een plaag voor de achterhoede van Liverpool. Voor de rust kreeg de spelmaker uit Stockport nog een kans om zijn ploeg op voorsprong te zetten. Een voorzet van hem op Kevin De Bruyne was minstens zo gevaarlijk. De zweefkopbal van de Belg, volledig vrij, miste precisie. De bal zeilde hoog over het doel van Alisson.

Manchester City, voor de pauze met afstand de betere ploeg, miste een pure afmaker. De mislukte zoektocht naar een opvolger van topscorer aller tijden Sergio Agüero dreigde het team dwars te gaan zitten. Met een spits van het kaliber van Harry Kane in de punt van de aanval, die Guardiola tevergeefs probeerde los te weken van Tottenham Hotspur, had Liverpool zich binnen een halfuur in een geslagen positie bevonden.

Klopp kreeg zodoende de kans om Liverpool wakker te schudden. De boodschap kwam duidelijk aan. Mohamed Salah passeerde João Cancelo op de rechterflank als een hordeloper, sprintte met de bal aan de voet naar het centrum en passte in de loop van Sadio Mané. Met de binnenkant van zijn schoen vond de Senegalees de lange hoek: 1-0. Anfield trilde van genot. Liverpool ging virtueel aan kop van de Premier League.

Volledig scherm Virgil van Dijk probeert een schot van Kevin De Bruyne te blokken. © EPA

Foden bracht de spanning snel terug met een loepzuivere uithaal. Vanuit een lastige hoek liet hij Alisson kansloos (1-1). Vervolgens liet Salah zijn uitzonderlijke talent zien. Vrijwel uit het niets draaide hij in het strafschopgebied langs Silva. Toen Ruben Dias en Aymeric Laporte al op de grond lagen, vond de Egyptenaar een gaatje. Buiten het bereik van keeper Ederson vloog de bal tegen de touwen (2-1).

De Bruyne, die ver van zijn gebruikelijke hoge niveau verwijderd bleef, maakte gelijk voor Manchester City. Op aangeven van Foden schoot hij via Matip raak: 2-2. Ondanks verwoede pogingen kwamen beide teams niet meer tot scoren. Liverpool noch City nam zodoende de koppositie over van Chelsea, maar voor iedereen was duidelijk dat de twee topclubs in de titelrace blijven.

Bekijk de 2-2 van Kevin De Bruyne