Salah schrijft geschiedenis met 30ste PL-goal

Bij Liverpool, dat de club van Nathan Aké met 3-0 klopte, is Salah al maanden helemaal los. Hij werd vandaag ook de eerste speler die in 22 verschillende PL-duels dit seizoen scoorde. Dat was voor hem nog nooit iemand gelukt. In alle competities staat Salah al op veertig goals en in de grote competities is dat ongeëvenaard. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo en Ciro Immobile staan op 39.