Salah verbetert clubrecord uit jaren ‘40

Salah kwam tot die vijftig treffers in 65 wedstrijden en hij verbeterde daarmee een clubrecord uit de jaren veertig van de vorige eeuw. Albert Stubbins had destijds 77 wedstrijden nodig voor 50 doelpunten.

Coach Jürgen Klopp van Liverpool was ook enigszins opgelucht, want Salah was dit seizoen nog niet heel productief geweest met tot de wedstrijd van woensdag pas vier goals uit twaalf duels. ,,Hopelijk komt het geklets dat hij te weinig scoorde nu ten einde. Ik heb nooit getwijfeld aan hem en voor een speler is het ook niet goed als hij gaat twijfelen of hij het nog wel kan.’’