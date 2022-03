Salah wint nu wel van Mané, Ajacied Onana onderuit, ‘tikkie terug’ wordt Mali fataal

WK-kwalificatieVolgende week dinsdag weten we welke vijf Afrikaanse landen eind dit jaar in Qatar te bewonderen zijn op het WK. Vandaag zijn de heenwedstrijden in de tweeluiken. Congo en Marokko begonnen met een gelijkspel, Tunesië, Algerije en Egypte wonnen. Dinsdag zijn de returns.

DR Congo - Marokko 1-1

Marokko heeft het eerste duel van het tweeluik met Congo in de strijd om een WK-ticket met 1-1 gelijkgespeeld. Yoane Wissa opende in Kinshasa al na twaalf minuten de score. Bij Marokko lukte vrij weinig en toen Ryan Mmaee tien minuten na rust zijn strafschop bijzonder hoog over schoot, groeide de hoop op een zege bij Congo.

Een kwartier voor tijd zorgde Tarik Tissoudali echter voor de gelijkmaker. Met een heerlijk volley tekende de in Amsterdam geboren aanvaller van AA Gent uit een counter voor de 1-1. Congo moest in de slotfase met tien man verder nadat Ngonda Muzinga een totaal onnodige tweede gele kaart pakte. Marokko wist geen gebruik te maken van de overtalsituatie en zal volgende week dinsdag in in Casablanca dus nog flink aan de bak moeten.

Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui ontbreken nog altijd bij Marokko. Ze zijn niet opgeroepen door de bondscoach. Ziyech heeft onlangs te kennen gegeven sowieso niet meer te willen spelen voor zijn land.

Kameroen - Algerije 0-1

Kameroen heeft in eigen huis verloren van Algerije. Het eerste duel van het tweeluik, waarin de lichtinstallatie zich weinig betrouwbaar toonde, eindigde in 0-1. Islam Slimani tekende vijf minuten voor rust voor de 0-1. Ondanks elf minuten blessuretijd kon Kameroen geen verandering meer aanbrengen in de stand.



Ajacied André Onana was afgelopen weekend nog betrokken bij een auto-ongeluk in zijn thuisland, maar stond gewoon onder de lat bij Kameroen.

Kameroen - Algerije was de wedstrijd van de teleurgestelde Afrika Cup-deelnemers. Gastland Kameroen verloor in de halve finale van Egypte na strafschoppen. Algerije, dat als titelhouder als grote favoriet voor de titel werd gezien, overleefde de poulefase niet eens.

Volledig scherm Riyad Mahrez, sterspeler van Algerije. © AFP

Mali - Tunesië 0-1

Op voorhand was Mali de favoriet bij de bookmakers. Plaatsing voor het WK zou een unicum zijn voor de Malinezen; nooit eerder plaatste het land zich voor een eindronde. Tunesië deed dat al vijf keer. Ook op het laatste WK waren de Tunesiërs van de partij.

Van de laatste tien wedstrijden tot vandaag verloor Mali er slechts één (na verlenging werd in de was Equatoriaal Guinea te sterk in de achtste finales van de Afrika Cup), terwijl Tunesië, dat in hetzelfde stadium niet van Burkina Faso wist te winnen, de helft van de laatste tien duels aan het kortste eind trok.

Egypte - Senegal 1-0

Dé kraker van de Afrikaanse kwalificatiecyclus wordt gespeeld tussen Egypte en Senegal. Het onderonsje is een herhaling van de finale van de afgelopen Afrika Cup. Dat betekent dat teamgenoten bij Liverpool Mo Salah en Sadio Mané opnieuw met zijn tweeën om één been mogen vechten. Kan Salah revanche nemen voor de verloren Afrika Cup-finale of pakt Mané de Egyptenaar ook zijn WK-droom af?

De eerste wedstrijd is in ieder geval gewonnen door Egypte. Saliou Ciss tekende al na vier minuten met een eigen doelpunt voor de enige treffer van de wedstrijd. Ook dit onderonsje is halverwege dus allesbehalve beslist.

Volledig scherm Mohamed Salah viert de 1-0. © AFP

Ghana - Nigeria 0-0

Ghana en Nigeria strijden om het vijfde en laatste WK-ticket van Afrika. Ghana was er vanaf 2006 drie keer op rij bij op een WK, maar heeft daarvoor of daarna nooit meer acte de présence gegeven op het eindtoernooi. Nigeria is er, met uitzondering van 2006, de afgelopen zeven keer bij geweest. Drie keer overleefde Nigeria de groepsfase, maar even zo vaak was het in de achtste finale direct afgelopen.

Ghana haalde in 2010 de kwartfinales, waarin Uruguay na penalties te sterk was. De Ghanezen, met Ajacied Mohammed Kudus in de gelederen, hopen in Qatar opnieuw te kunnen stunten. Na de 0-0 in de eerste wedstrijd is alles nog mogelijk.

Volledig scherm Mohammed Kudus (l) speelt vandaag en dinsdag om een WK-ticket tegen Nigeria. © ANP