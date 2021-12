Salzburg kegelt Sevilla uit Champions League, Weghorst is klaar in Europa

Sevilla moet het na de winter doen met de Europa League. De Spaanse club had in Salzburg genoeg aan een gelijkspel, maar de Oostenrijkse club won verrassend met 1-0. Daardoor is Salzburg op de tweede plaats geëindigd achter Lille.

Red Bull Salzburg is de eerste Oostenrijkse club die de achtste finales van de Champions League haalt. De primeur voor Red Bull Salzburg was te danken aan Noah Okafor. De Zwitser opende in de 50ste minuut de score voor de Oostenrijkers. Sevilla moest vanaf halverwege de tweede helft verder met een man minder na rood (twee keer geel) voor Jordán. Oud-PSV’er Karim Rekik kwam kort daarna in de ploeg bij Sevilla. De Spanjaarden konden een nederlaag niet meer afwenden.

Wout Weghorst was met VfL Wolfsburg kansloos tegen Lille. De Fransen wonnen met 1-3 in Duitsland. Daardoor is Wolfsburg klaar in Europa.

Burak Yilmaz maakte in de 11de minuut het openingsdoelpunt voor Lille. De Turkse spits kon de bal in het doel schuiven na goed voorbereidend werk van Jonathan Ikoné. Wout Weghorst was voor rust twee keer in de buurt van de gelijkmaker, waaronder één keer met zijn hoofd. Lille besliste het duel in de 72e minuut via de Canadees Jonathan David. Daarna scoorde ook Angel Gomes nog. De Nederlandse verdediger Sven Botman speelde het gehele duel mee bij Lille. Renato Steffen redde kort voor tijd de eer voor Wolfsburg.

Van de Beek in de fout

BSC Young Boys is uitgespeeld in Europa. De Zwitserse kampioen kwam woensdag in de laatste groepswedstrijd van de Champions League tegen Manchester United niet verder dan een gelijkspel: 1-1. Young Boys eindigde daardoor als vierde en laatste in groep F, waar Manchester United al zeker was van groepswinst.

Atalanta en Villarreal bepalen morgen wie als tweede eindigt en Manchester United volgt richting de achtste finales. Het duel tussen die twee clubs ging woensdag niet door omdat het veld in Bergamo vanwege sneeuwval niet bespeelbaar was. Villarreal heeft genoeg aan een gelijkspel, Atalanta moet winnen.

Mason Greenwood bracht Manchester United in de 9e minuut op voorsprong. Na een voorzet van Luke Shaw schoot hij de bal knap, in één keer uit de lucht, in de linkerbenedenhoek achter doelman Guillaume Faivre. Donny van de Beek stond aan de basis van de gelijkmaker. Na balverlies van de Nederlandse middenvelder krulde Fabian Rieder kort voor rust de bal in het doel: 1-1.

Van de Beek had, net als een aantal andere reserves, een basisplaats omdat Manchester United al was gekwalificeerd.

