Samenvatting van de 270ste Clásico: Messi en Suárez zetten Real op grote afstand

FC Barcelona heeft Real Madrid op nog grotere achterstand gezet in La Liga. Dankzij doelpunten van Luis Suárez, Lionel Messi en Aleix Vidal versloeg de koploper in LaLiga de Madrilenen in hun eigen stadion Bernabéu met 3-0. Het gat tussen beide topteams bedraagt inmiddels veertien punten. Real Madrid heeft wel nog één duel tegoed.