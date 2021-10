Samir Nasri maakt tongen los: 41-voudig Frans international onherkenbaar in benefietduel

Column Sjoerd Mossou | Hypocriet: de Premier League zou zichzelf lachend aan iedere voorbijlo­pen­de dictator verkopen

9 oktober Columnist Sjoerd Mossou constateert dat het voetbal inmiddels zo ver is afgedreven van zijn oorspronkelijke basis, dat je als rechtgeaarde moralist voortdurend in een godvergeten woestijn staat te roepen. ‘Niemand luistert nog, want als er geen moraal meer is, wat valt er dan nog te zedenpreken?’