Sancho helpt United van Ten Hag aan zege op Leicester City

Met video Roger Schmidt en David Neres maken einde aan Champions Lea­gue-droom Dinamo Kiev

Benfica heeft zich ten koste van Dinamo Kiev geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. De ploeg van voormalig PSV-trainer Roger Schmidt was thuis met 3-0 veel te sterk voor de Oekraïners, nadat het eerste duel al een 0-2 zege had opgeleverd voor de Portugezen. Oud-Ajacied David Neres maakte het derde doelpunt in het Estádio da Luz.

24 augustus