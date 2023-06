Saoedi-Arabië of toch Barcelona? ‘Lionel Messi maakt volgende week zijn keuze’

Lucas Ocampos laat geen spaan heel van Ajax: ‘Ik wilde alleen een beetje respect’

Lucas Ocampos kwam in augustus naar Ajax. Op huurbasis vanuit Sevilla. Een roemloze uitleenbeurt, want al in januari werd hij weer teruggestuurd naar zijn Spaanse club. De Argentijn, die woensdag in de Europa League-finale tegenover AS Roma staat, blikt terug op een voor hem zware tijd bij de Amsterdammers. ,,Ik wilde alleen een beetje respect als speler.”