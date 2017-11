Saoedi-Arabië ontslaat opvolger Van Marwijk

Volgens Adel Izzat van de Saoedische voetbalbond is de beslissing genomen vanwege de slechte resultaten in de oefenwedstrijden. De Arabieren verloren van Bulgarije (0-1) en Portugal (0-3).



Voor de 59-jarige Argentijnse coach is het de derde keer in een jaar tijd dat hij moet vertrekken als bondscoach. Hij werd in april ontslagen als bondscoach van Argentinië en was daarna kortstondig bondscoach van de Verenigde Arabische Emiraten.



Van Marwijk had bij Saoedi-Arabië een contract tot het einde van het kwalificatietoernooi. Daarna werden de SAFF en de voormalig bondscoach van Oranje het niet eens over een nieuwe verbintenis. Daarom vertrok hij samen met zijn assistent en schoonzoon Mark van Bommel. Volgens Van Marwijk kwam de Saoedische voetbalbond opeens met nieuwe eisen.