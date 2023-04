Sarina Wiegman schrijft weer een prijs bij: Engeland verslaat Brazilië in Finalissima op Wembley

Ella Toone, de 23-jarige aanvallende middenvelder van Manchester United, maakte halverwege de eerste helft de openingsgoal op Wembley. Toone scoorde na een mooie aanval via captain Leah Williamson, Lauren James en Lucy Bronze.



Met een kansenverhouding van 10-7 was de wedstrijd redelijk in balans, al had Engeland wel 75 procent van het balbezit. De 83.132 toeschouwers zagen Engeland in de eerste helft domineren, maar na rust waren er niet veel kansen meer. Engeland leek met 1-0 te gaan winnen, maar na matig ingrijpen van keepster Mary Earps maakte Brazilië in de 93ste minuut nog de 1-1 via invalster Andressa Alves.

Engeland pakte de prijs alsnog door de strafschoppenserie met 4-2 te winnen. Na missers van Ella Toone, Rafaelle Souza en Tamires maakte Chloe Kelly de beslissende strafschop. Kelly maakte vorig jaar ook al de winnende goal in de verlenging tegen Duitsland in de EK-finale op Wembley.

Favoriet voor wereldtitel

Het was de eerste editie van de Finalissima bij de vrouwen, nadat op 1 juni vorig jaar Argentinië de eerste editie bij de mannen won door Europees kampioen Italië met 3-0 versloeg. Het was voor Lionel Messi en zijn teamgenoten de opmaat naar de wereldtitel een halfjaar later in Qatar.

Engeland hoopt komende zomer op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland voor het eerst wereldkampioen te gaan worden bij de vrouwen, waar de ploeg van Wiegman zeker als een van de favorieten aan de start zal verschijnen. Engeland neemt het in de poulefase op tegen Haïti, Denemarken en China. Komende dinsdag neemt Engeland het in een oefeninterland in het stadion van Brentford nog op tegen Australië.

Volledig scherm De Engelse captain Leah Williamson in duel met de Braziliaanse Kerolin Nicoli. © REUTERS

Wiegman is na dertig interlands nog altijd ongeslagen met Engeland: 26 zeges en vier gelijke spelen. Het doelsaldo van 138-10 is minstens zo indrukwekkend.

Wiegman won vorig jaar met Engeland de Europese titel in eigen land, waarmee ze haar kunstje met de Oranje Leeuwinnen van de zomer van 2017 herhaalde. Wiegman won ook al twee keer de Arnold Clark Cup met Engeland, een vriendschappelijk toernooi met drie wedstrijden in een week. Onlangs werd Wiegman ook voor de derde keer verkozen tot The Best FIFA Football Coach.

Na twee onderscheidingen in Nederland (bondsridder in 2012 en ridder in de Orde van Oranje Nassau in 2017) ontving Wiegman in december de prestigieuze BBC Sports Personality of the Year Coach Award in Engeland.

Volledig scherm De basiself van Engeland op Wembley. © AFP