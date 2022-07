Sarina Wiegman straalt van geluk na bereiken EK-finale: 'Zo ongelooflijk trots op hen’

,,We begonnen niet goed”, zei Wiegman die het vorige EK met de Nederlandse voetbalsters won. ,,We hadden het echt lastig. Maar vervolgens laten we weer zien dat we veerkracht hebben. We hebben een manier gevonden om het om te draaien. Mijn speelsters slaagden er in om onder de druk uit te komen. Ook daarom ben ik zo ongelooflijk trots op hen.”



Beth Mead, Lucy Bronze, Alessia Russo en Fran Kirby maakten de doelpunten op Bramall Lane in Sheffield. Engeland stuit zondag op een uitverkocht Wembley in de finale op Duitsland of Frankrijk. Die ploegen staan woensdagavond tegenover elkaar in in Milton Keynes.