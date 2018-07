Sarri neemt Jorginho mee naar Chelsea, ADO geeft Van Kessel geen contract

De Franse aanvaller Loïc Rémy zet zijn loopbaan voort bij Lille. Dat wordt de elfde werkgever in twaalf jaar voor de 31-voudig international die onder meer twee seizoenen bij Chelsea voetbalde. Rémy komt over van het Spaanse Las Palmas, dat hem het afgelopen halfjaar verhuurde aan Getafe.



Rémy debuteerde in 2006 in het profvoetbal bij Olympique Lyon, waar hij ook zijn opleiding genoot. Na een verhuurperiode aan Lens speelde hij voor Nice en Olympique Marseille. In 2013 stapte hij over naar de Premier League waarin hij uitkwam voor Queens Park Rangers, Newcastle United, Chelsea en Crystal Palace. Vorig jaar verhuisde hij naar Spanje, bij Lille keert hij nu terug in zijn vaderland.