Sarri reageert geprikkeld: ‘Nog geen Italiaanse prijs, wél acht keer gepromoveerd’

,,Het irriteert mij een beetje als mensen zeggen dat ik in Italië niks heb gewonnen, omdat ik in totaal acht keer ben gepromoveerd. Dat is misschien iets kleins in vergelijking met de Champions League of de Scudetto, maar het is niet makkelijk", zei Sarri op de persconferentie, een dag voor de finale. ,,Natuurlijk bestaat de wens om een prijs te pakken, maar die is voor de fans en ons allemaal. Ik denk niet aan het verleden.”

De 61-jarige Sarri, die vorig jaar met Chelsea de Europa League won, was in het verleden werkzaam bij Napoli. In 2018 vertrok hij uit Napels, maar de wijze waarop hij vertrok zit Napoli-voorzitter Aurelio De Laurentiis nog altijd niet lekker. ,,Hij is een verrader. Hij maakte me boos door zijn drang naar geld. Hij forceerde een vertrek, terwijl hij nog een contract had voor twee seizoenen", liet De Laurentiis zich in niet mis te verstane bewoordingen uit.

Sarri hield de eer aan zichzelf en weigerde in te gaan op de harde woorden. ,,Ik ben niet bezig met Napoli, ik ben blij dat we in de finale staan", was het enige wat hij erover zei.



De finale wordt gespeeld in Rome en begint om 21.00 uur.