Sarri wil plezier maken bij Chelsea, Zola wordt zijn assistent

De oud-trainer van Napoli zei wel tijd nodig te hebben. ,,Ik wil dat Chelsea iets anders gaat voetballen dan het onder mijn voorganger Antonio Conte deed. Dat vergt enige aanpassing van de spelers. Dat kost tijd, vooral omdat het nog even duurt voordat iedereen na het WK weer aanwezig is. Gelukkig hebben we in deze selectie alleen maar goede voetballers, die in staat zijn snel nieuwe dingen op te pakken. Ik denk dat dit voor het begin van de competitie goed komt.''



Sarri heeft aangegeven op het middenveld enige versterking te willen. Of er nog spelers vertrekken is onduidelijk. De Belgische internationals Eden Hazard en (doelman) Thibaut Courtois staan naar verluidt in de belangstelling van Real Madrid. Chelsea opent het seizoen op 5 augustus officieel met de wedstrijd tegen kampioen Manchester City om het Community Shield.



Sarri is de opvolger van landgenoot Conte. Die werd na twee seizoenen ontslagen, hoewel hij in die periode de landstitel en de FA Cup won. Chelsea slaagde er in het vorige seizoen niet in zich te plaatsten voor de Champions League.