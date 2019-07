Scaloni roemt ‘werkpaard’ Messi in aanloop naar clash met Brazilië

,,We zijn gewend hem iedere wedstrijd drie keer te zien scoren en vijf spelers voorbij te dribbelen, maar we hebben van hem een andere rol gevraagd. Hij is nu een werkpaard en dat doet hij meer dan goed”, aldus de coach in aanloop naar de halve finale tegen Brazilië op de Copa América. De wedstrijd tegen het gastland wordt komende nacht (02.30 uur) gespeeld in het Estádio Governador Magalhães Pinto in Belo Horizonte.